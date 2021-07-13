Источник материала: БT

Резолюция по Беларуси, инициированная странами Евросоюза, не получила поддержки сессии Совета ООН по правам человека. За нее проголосовало лишь 21 государство из 47 членов Совета, т.е. не набралось и 50 %. Этот, с позволения сказать, документ опротестовали 7 стран, включая Россию, Китай, Венесуэлу.

19 государств, в том числе Армения и Узбекистан, воздержались.

В резолюции, в частности, осудили "арест независимого журналиста Романа Протасевича и его подруги", а также "дискриминацию представителей различных меньшинств, включая ЛГБТ-сообщество".

Белорусская сторона указала авторам на "пережитки психологии колонизаторов" и "сформировавшиеся в политической элите Запада комплексы превосходства".

Если бы Совет ООН по правам человека имел возможность объективно рассматривать страновые ситуации, то все западные государства должны были бы получить отдельные резолюции. Опубликованный 30 июня доклад МИД "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира" содержит основания для пристального внимания Совета и других правозащитных механизмов к этим государствам.

Беларусь как полноправный член ООН продолжит добиваться того, чтобы ситуация с правами человека в западных государствах не оставалась за рамками международного контроля.

Что же касается очередной принятой по инициативе ЕС резолюции в отношении Беларуси, то это пустая трата средств и времени. Беларусь никогда не согласиться признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства.





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