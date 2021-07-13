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Фильм-расследование "20 ТЕРРОР 21" смотрите на YouTube-странице телеканала ОНТ

14.07.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Посеять панику, страх и ненависть - это и есть оружие протеста против своих же людей. Коллеги с телеканала ОНТ продолжают раскрывать подробности деятельности самых отъявленных и отчаянных участников радикальных Telegram-каналов, для которых, как они считали, закон не писан, ведь они шли взрывать, поджигать и убивать.

Еще в апреле в поле зрения спецслужб попала деятельность экстремистского Telegram-канала ОГСБ, руководителем которого был Денис Хромов под ником ДИС.

Бесспорно, деятельность членов этих чатов носила террористический характер. Большинство заданий в экстремистском чате Дис, один из лидеров, разрабатывал лично, поручал их исполнение участникам, но были и те, кто сам кто проявлял инициативу. Например, Наталья Матвеева под ником Октавиа. Это она хотела совершить попытку поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области.

Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли западные кураторы, задержаны и дают признательные показания. Об этом сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам. Две серии сенсационного расследования - на YouTube-странице телеканала ОНТ.


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Посеять панику, страх и ненависть - это и есть оружие протеста против своих же людей. Коллеги с телеканала ОНТ продолжают раскрывать подробности деятельности самых...
 
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