А. Сыч о подмене понятий и тотальной девальвации смыслов

Источник материала: БT

Зато организации, так ратующие за свободу слова и соблюдение прав человека, (те самые ПАСЕ и ОБСЕ) как воды в рот набрали - не возмущают их от слова "совсем" покушения на жизнь белорусских журналистов, политиков и членов их семей.

Этих фактов они не замечают. О подмене понятий и тотальной девальвации смыслов - Андрей Сыч.

Покушения на Григория Азаренка и Олега Гайдукевича являются звеньями одной цепи. Рыцари шведского стола прекрасно понимают, к чему ведет картинка мирных летних улиц в Беларуси. Да чего уж там понимают. Я уверен, им уже непрозрачно дают понять, что это по крайней мере непорядочно при нынешней ситуации топтать за две щеки цеппелины. В попытках обосновать свою необходимость и создать хоть какую-то видимость борьбы они толкают остатки своих сторонников в жернова террора.

Я, Андрей Сыч. Это "Площадка", давайте разбираться.

Так кто же те люди, которые сегодня попали под персональный террор? Олег Гайдукевич, Григорий Азаренок. Важно отметить, что Азаренок в качестве объекта для покушения был выбран из целого ряда кандидатур, среди которых Марат Марков и Игорь Тур. До этого на общественный транспорт "любезно" был пересажен Роман Рудь, которому сожгли машину.

Ведь все эти люди - это политики и журналисты, те, кто всего лишь имеет возможность обращаться к своей аудитории и избирателям. Разговаривать и доносить позицию, которая существенно отличается от того, что написали в методичках самопровозглашенным лидерам протестов.

Запугать оппонентов, создать стрессовую обстановку в их семьях с единственной целью - заставить замолчать

Любители свободы слова европейского розлива стараются запугать оппонентов, создать стрессовую обстановку в их семьях с единственной целью - заставить замолчать.

Те, кто во время активной фазы протестов в стране требовал диалога, вкладывали в него такие же искаженные смыслы, как и в свободу слова.

Единственной целью тех требований было сесть за стол с представителями власти, чтобы принять их капитуляцию, полную и безоговорочную, со всем вытекающим весельем в виде тотальных люстраций и ротацией в мусорные контейнеры всех, кто во время протестов посмел перечить господам, получившим ярлык на княжение в Беларуси.

Ротацией в мусорные контейнеры всех, кто во время протестов посмел перечить господам, получившим ярлык на княжение в Беларуси

Это ярко демонстрируют свободные места в помещениях, где сегодня две ранее аполитичные подруги организуют формат того самого диалога между обществом и властью. Однако, как с сожалением рассказывают организаторы площадки "Диалоги о важном", среди участников встреч в подавляющем большинстве сторонники действующей власти, которые не по своей воле были втянуты в политические процессы в стране.

Очевидно, что те, кто должен был занимать те самые пустые места в зале, сегодня заняты подготовкой и реализацией терактов в отношении политиков, журналистов и членов их семей. Помните, как совсем недавно псевдодемократы кричали о нарушении прав человека, когда им не давали бесчинствовать на улицах страны? Созывали экстренное заседание ОБСЕ и ПАСЕ.

Куда же теперь пропали те моралисты с тонкой душевной настройкой, когда в дом Олега Гайдукевича, где он живет с супругой и несовершеннолетними детьми, полетели коктейли Молотова? Может, они хотя бы публично осудили такие действия со стороны радикально настроенных единомышленников? Призвали прекратить персональный террор над политическими оппонентами и, что главное, над их семьями, которые уж точно ни в чем не виноваты? Конечно, нет.

Полнейший информационный штиль

Все эти попытки давления еще сильнее сплотят наше общество вокруг Президента страны, который для большинства стал синонимом безопасности и спокойствия на улицах и в семьях. Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь.





Читайте также:





