ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Энергоснабжение в центре Гомеля восстановлено

14.07.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 июля. Энергоснабжение в центре Гомеля к 22 часам 13 июля восстановлено, сообщило предприятие "Гомельэнерго".

"Персоналом РУП "Гомельэнерго" предприняты все необходимые меры для того, чтобы восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки. Как сообщалось, сегодня в 16.29 в районе подстанции "Восточная" 110 кВ в Гомеле отключались 5 кабельных линий 10 кВ, что повлекло за собой нарушение электроснабжения центральной части города. Причиной временного отключения стало повреждение кабельных линий в связи с аномально высокой температурой воздуха", — говорится в пресс-релизе предприятия.


БелаПАН.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 июля. Энергоснабжение в центре Гомеля к 22 часам 13 июля восстановлено, сообщило предприятие "Гомельэнерго". "Персоналом РУП "Гомельэнерго" предприняты все...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь ждет реакции Германии, США и Литвы на материалы в отношении гражданина Германии Хофмана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by