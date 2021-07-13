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Энергоснабжение в центре Гомеля восстановлено
14.07.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 июля. Энергоснабжение в центре Гомеля к 22 часам 13 июля восстановлено, сообщило предприятие "Гомельэнерго".
"Персоналом РУП "Гомельэнерго" предприняты все необходимые меры для того, чтобы восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки. Как сообщалось, сегодня в 16.29 в районе подстанции "Восточная" 110 кВ в Гомеле отключались 5 кабельных линий 10 кВ, что повлекло за собой нарушение электроснабжения центральной части города. Причиной временного отключения стало повреждение кабельных линий в связи с аномально высокой температурой воздуха", — говорится в пресс-релизе предприятия.
БелаПАН.
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Минск, 13 июля. Энергоснабжение в центре Гомеля к 22 часам 13 июля восстановлено, сообщило предприятие "Гомельэнерго". "Персоналом РУП "Гомельэнерго" предприняты все...
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