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Картина дня: переговоры Лукашенко и Путина, поддержка активного долголетия и советы водителям в жару
14.07.2021 07:25 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Знаменательные даты 15 июля
415 лет назад родился Рембрандт Харменс ван Рейн, голландский живописец, рисовальщик и офортист. Автор знаменитых полотен "Возвращение блудного сына", "Ночной дозор", "Даная" и др. Умер в 1669 году.
145 лет назад родилась Тётка (наст. Пашкевич Алоиза Степановна), белорусская поэтесса. В 1901 году окончила Виленское частное семинарское училище В.Прозоровой, в 1902-1904 годах училась на курсах П.Ф.Лесгафта. Одна из создательниц Белорусской социалистической громады, организатор революционных рабочих кружков. В 1906 году эмигрировала в Галицию, училась во Львовском университете. В 1908-1909 годах в Кракове, вольная слушательница Ягеллонского университета. В 1911 году выступала с театром И.Буйницкого по Беларуси. В 1912 году организовала тайные белорусские школы в Вильно, Ново-Вилейке, Лиде. В 1914 году в Минске основала журнал "Лучынка", проводила агитационную работу среди рабочих. Автор сборников стихов "Крещение свободой" и "Скрипка белорусская", книги "Первое чтение для детей-белорусов". Исследовала историю белорусского театра, выступала как публицист. Умерла в 1916 году.
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Картина дня: переговоры Лукашенко и Путина, поддержка активного долголетия и советы водителям в жару
ВЧЕРА Картина дня. 13 июля Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в Константиновском дворце...
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