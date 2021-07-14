ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни

14.07.2021 07:59 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в резервные дни стартует сегодня в Беларуси. Испытание планируют сдавать 927 человек - те, кто по уважительной причине не смогли его пройти в основной день. При этом комиссия рассматривала каждый случай индивидуально, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый резервный день сдавать ЦТ будут 716 абитуриентов. По предметам лидируют русский язык и математика, на которые зарегистрировано 139 и 116 абитуриентов соответственно, рассказали в РИКЗ.

Испытание по белорусскому языку планируют пройти 40 абитуриентов, физике - 96, химии - 37, биологии - 76, английскому языку - 88, немецкому языку - 11, испанскому языку - 1, истории Беларуси - 51, по обществоведению - 58, географии - 1 и по всемирной истории - 2 человека.

ЦТ в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование. В частности, это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый резервный день сдавать ЦТ будут 716 абитуриентов. По предметам лидируют русский язык и математика, на которые зарегистрировано 139 и 116 абитуриентов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Попытка Польши влиять на белорусский "майдан" стала еще более очевидной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by