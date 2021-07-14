Источник материала: БT

Все активнее раскрываются планы Польши на Беларусь. Появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера, опубликованных телеграм-каналом "Тайны Европы". Попытка влиять на белорусский "майдан" стала еще более очевидной. Речь о тайной переписке канцлера правительства Польши Михаила Дворчика на этот раз с премьером Моравецким. Речь буквально идет о разработке "прекрасного плана по Беларуси", который поляки активно обсуждают аккурат после 9 августа 2020 года.