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Попытка Польши влиять на белорусский "майдан" стала еще более очевидной

14.07.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все активнее раскрываются планы Польши на Беларусь. Появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера, опубликованных телеграм-каналом "Тайны Европы". Попытка влиять на белорусский "майдан" стала еще более очевидной. Речь о тайной переписке канцлера правительства Польши Михаила Дворчика на этот раз с  премьером Моравецким. Речь буквально идет о разработке "прекрасного плана по Беларуси", который поляки активно обсуждают  аккурат после 9 августа 2020 года. 

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Все активнее раскрываются планы Польши на Беларусь. Появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера, опубликованных телеграм-каналом "Тайны...
 
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