Источник материала: БелТА

Только до конца лета старые цены на квартиры в Minsk World! Осенью будет повышение! Поторопитесь!

Многофункциональный комплекс Minsk World развивается стремительно! Этим летом новоселье уже отметили в домах "Сан-Франциско" и "Александрия" , а на днях ключи от своих квартир получили жильцы яркой новостройки "Стамбул" в квартале "Южная Европа" . Они поделились впечатлениями и планами на будущее.

Дом "Стамбул" - эффектная 25-этажка рядом со зданием бывшего аэропорта Минск-1, признанным историко-культурной ценностью. Здесь разместится филиал Национального исторического музея, куда будет интересно попасть и взрослым, и детям.

Новостройка находится у самой кромки улицы Аэродромной, в пешей доступности от станций метро "Институт культуры" и "Ковальская Слобода". Отсюда можно быстро добраться в любую точку города как на машине, так и на общественном транспорте. Этот момент в первую очередь отметил для себя Дмитрий Ермак.





Приемка квартиры – это всегда праздник

"До важных городских объектов можно быстро доехать на машине, а можно просто прогуляться. До Парка Горького – четыре километра, до вокзала – два километра, а до метро можно добраться вообще за пять минут", - поделился он своими впечатлениями.





Дмитрий Ермак остался доволен новой квартирой

Отметил Дмитрий и инфраструктуру. В центре квартала появится детский сад, а на соседних улицах уже есть несколько школ и поликлиники. Что может быть удобнее для семьи, где есть маленький ребенок? Недавно мужчина прогуливался здесь вместе с сыном, и успел оценить детскую площадку рядом с домом.





Сыну Дмитрия очень понравилась детская площадка





Здесь есть все для счастливого детства

Дмитрий признается, что был настроен скептически после того, как почитал несколько негативных отзывов в интернете, но никаких нареканий к новой квартире у него нет.

"Дом красивый, чистый и яркий, квартира просто отличная, я принял ее без претензий. Окна открываются хорошо, царапин нет, вытяжки работают", - объяснил мужчина со знанием дела.

Он уверен, что после завершения стройки район станет еще лучше.





Восточная сказка в Минске!

Особая изюминка домов в Minsk World – дизайнерские лобби с местом для консьержа, санитарной комнатой и зоной отдыха. Здесь можно встречать гостей и будет приятно просто подождать лифт. Выходы сквозные, а на первом этаже - коммерческие помещения. Возможно, здесь появится кафе, магазин, аптека или спортивный клуб, куда жители смогут спуститься за пару минут.

По словам Тамары Шмавгонец, по сравнению с ее старой квартирой "это просто небо и земля". Женщина пришла на приемку вместе со старшей дочкой Анной.

"Замечательная идея, что у каждого дома есть свое название, своя индивидуальность. Это очень красиво", - уверены они.





Лобби дома "Стамбул"





Здесь можно встречать гостей или просто отдыхать

Тамаре понравилась квартира со свободной планировкой, особенно вид из панорамных окон. Впечатлил и сам квартал:

"Думаю, что здесь будет комфортно и удобно жить. У нас есть собака, поэтому вся семья ждет, что здесь появятся места для прогулок и велосипедные дорожки".

Женщина признается, что важным пунктом при выборе дома было наличие метро рядом, а отсюда до двух станций метро можно будет добраться на автобусе или даже пешком.





Шмавгонец Тамара с дочерью Анной

"Мы сегодня самые счастливые", - не может сдержать эмоций она.

Удобство квартала "Южная Европа" отметила и Оксана Лемешева. Она с семьей совсем скоро переедет в новенькую "трешку". На приемку квартиры женщина пригласила специалиста, у него тоже не было замечаний.

"Красивые и просторные квартиры, удобный район. Это ведь практически центр города. Много общественного транспорта, все развлечения рядом", - улыбается Оксана.





Оксана Лемешева пришла на приемку с сыном

Она, как и другие новоселы, отметила еще один важный момент – доступные цены от застройщика. Квартиру семья Лемешевых покупала в феврале по акции для работников медицинской сферы, сферы образования и IT. Скидка получилась очень хорошей, а цена недвижимости – доступной.

Если вы хотите купить квартиру в полностью готовом доме "Стамбул" квартала "Южная Европа" , нужно поторопиться. Дом пользуется популярностью у клиентов, там осталось буквально пару свободных квартир.





Дом находится рядом с улицей Аэродромной

Тем, кому понравился этот район, застройщик советует присмотреться к домам "Котор" , "Дубровник" , "Салоники" , "Валенсия" , "Барселона" и "Флоренция" . Есть большой выбор недвижимости на любой вкус и кошелек!

Многофункциональный комплекс Minsk World возводится по принципу "город в городе", поэтому высокий уровень благоустройства и отличная транспортная доступность будет в каждом квартале.

Школы и детские сады, детские и взрослые поликлиники, кафе и магазины, аптеки и спортивные залы будут в пешей доступности для каждого жителя комплекса.

Центром притяжения нового района станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.





Чтобы купить квартиру многофункциональном комплексе Minsk World , обращайтесь в наши офисы в Минске рядом со станцией метро "Восток" по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – лучший выбор на все времена!

Размещение рекламы на БЕЛТА