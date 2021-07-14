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Восточная сказка в Minsk World! Ключи от своих квартир получили жильцы дома "Стамбул"
14.07.2021 09:25 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Только до конца лета старые цены на квартиры в Minsk World! Осенью будет повышение! Поторопитесь!
Многофункциональный комплекс
Дом
Новостройка находится у самой кромки улицы Аэродромной, в пешей доступности от станций метро "Институт культуры" и "Ковальская Слобода". Отсюда можно быстро добраться в любую точку города как на машине, так и на общественном транспорте. Этот момент в первую очередь отметил для себя Дмитрий Ермак.
Приемка квартиры – это всегда праздник
"До важных городских объектов можно быстро доехать на машине, а можно просто прогуляться. До Парка Горького – четыре километра, до вокзала – два километра, а до метро можно добраться вообще за пять минут", - поделился он своими впечатлениями.
Дмитрий Ермак остался доволен новой квартирой
Отметил Дмитрий и инфраструктуру. В центре квартала появится детский сад, а на соседних улицах уже есть несколько школ и поликлиники. Что может быть удобнее для семьи, где есть маленький ребенок? Недавно мужчина прогуливался здесь вместе с сыном, и успел оценить детскую площадку рядом с домом.
Сыну Дмитрия очень понравилась детская площадка
Здесь есть все для счастливого детства
Дмитрий признается, что был настроен скептически после того, как почитал несколько негативных отзывов в интернете, но никаких нареканий к новой квартире у него нет.
"Дом красивый, чистый и яркий, квартира просто отличная, я принял ее без претензий. Окна открываются хорошо, царапин нет, вытяжки работают", - объяснил мужчина со знанием дела.
Он уверен, что после завершения стройки район станет еще лучше.
Восточная сказка в Минске!
Особая изюминка домов в
По словам Тамары Шмавгонец, по сравнению с ее старой квартирой "это просто небо и земля". Женщина пришла на приемку вместе со старшей дочкой Анной.
"Замечательная идея, что у каждого дома есть свое название, своя индивидуальность. Это очень красиво", - уверены они.
Лобби дома "Стамбул"
Здесь можно встречать гостей или просто отдыхать
Тамаре понравилась квартира со свободной планировкой, особенно вид из панорамных окон. Впечатлил и сам квартал:
"Думаю, что здесь будет комфортно и удобно жить. У нас есть собака, поэтому вся семья ждет, что здесь появятся места для прогулок и велосипедные дорожки".
Женщина признается, что важным пунктом при выборе дома было наличие метро рядом, а отсюда до двух станций метро можно будет добраться на автобусе или даже пешком.
Шмавгонец Тамара с дочерью Анной
"Мы сегодня самые счастливые", - не может сдержать эмоций она.
Удобство квартала
"Красивые и просторные квартиры, удобный район. Это ведь практически центр города. Много общественного транспорта, все развлечения рядом", - улыбается Оксана.
Оксана Лемешева пришла на приемку с сыном
Она, как и другие новоселы, отметила еще один важный момент – доступные цены от застройщика. Квартиру семья Лемешевых покупала в феврале по акции для работников медицинской сферы, сферы образования и IT. Скидка получилась очень хорошей, а цена недвижимости – доступной.
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Дом находится рядом с улицей Аэродромной
Тем, кому понравился этот район, застройщик советует присмотреться к домам
Многофункциональный комплекс
Школы и детские сады, детские и взрослые поликлиники, кафе и магазины, аптеки и спортивные залы будут в пешей доступности для каждого жителя комплекса.
Центром притяжения нового района станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.
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Только до конца лета старые цены на квартиры в Minsk World! Осенью будет повышение! Поторопитесь!
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