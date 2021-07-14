Собрали первый урожай призов от Белагропромбанка!

Источник материала: БелТА

Лето в самом разгаре, а в Белагропромбанке уже созрел первый урожай призов! 7 июля в прямом эфире на телеканале "РТР-Беларусь" состоялся розыгрыш рекламной игры "Юбилейный урожай призов".

С удовольствием делимся с вами именами победителей, которые выиграли сочные призы по 3000 белорусских рублей:

Тельпук Наталья Григорьевна

Вольф Татьяна Николаевна

Игнатович Геннадий Антонович

Дорошенко Василий Павлович

Кулевская Татьяна Викторовна

Черняк Инесса Александровна

Белоножкин Александр Владимирович

Подгорная Валентина Георгиевна

Шаметько Михаил Юрьевич

Ковшарова Екатерина Валерьевна

Ну и, конечно, мы не могли обойти вниманием победительницу главного розыгрыша, чей урожай оказался самым богатым, – ею стала Махрова Наталья Михайловна, выигравшая однокомнатную квартиру в Минске:

- Я пенсионерка, живу в городе Чашники в Витебской области, мне 63 года. Я никогда ничего не выигрывала в жизни, а тут прочитала в газете про вклад, и что-то внутреннее меня заставило пойти в банк, как почувствовала что-то.

Я никак не могу поверить в свой выигрыш до сих пор. Позвонила сыну, он как раз летел в командировку, и дочери, она на отдыхе. И мне никто сначала не поверил! Пересмотрели выпуск и точно – я выиграла, хотя в моем номере участника одни тройки и нули, никогда не подумала бы, что он станет счастливым.

Огромное спасибо всем и Белагропромбанку за этот невероятный подарок, я до сих пор не верю своей удаче!

Ну а тем, кому в этом розыгрыше удача не улыбнулась, расстраиваться не стоит – возможно, в следующем розыгрыше повезет именно вам!

Для тех, кто еще не успел оформить вклад, кратко напоминаем условия участия:

С 1 июня по 30 августа 2021 года размещайте безотзывный вклад на сумму не менее 2000 белорусских рублей сроком хранения от 365 дней или на сумму не менее 1000 долларов США, 1000 евро, 75 000 российских рублей сроком хранения от 185 дней.

Размещая вклад, вы уже остаетесь в выигрыше, так как получаете проценты по вкладу, и еще участвуете в игре с возможностью выиграть сочные призы.

Следующие розыгрыши состоятся 11 августа и 3 сентября 2021 года в прямом эфире на телеканале "РТР-Беларусь" в 21:00.

С полными правилами рекламной игры "Юбилейный урожай призов" можно ознакомиться на сайте Белагропромбанка www.belapb.by либо узнать подробности по телефону 136.

Собирайте свой урожай призов вместе с Белагропромбанком!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Рекламная игра "Юбилейный урожай призов".

Период проведения — с 1 июня по 29 октября 2021 года.

Свидетельство о регистрации рекламной игры № 4003 от 28.05.2021 выдано МАРТ РБ.

Организатор — ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520.