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Электроснабжение в Гомеле восстановлено
14.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение в Гомеле. Накануне из-за аномальных температур отключались 5 кабельных линий. В результате жители центральной части города на некоторое время остались без света. Уже к 10 вечера все поломки были устранены.
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Энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение в Гомеле. Накануне из-за аномальных температур отключались 5 кабельных линий. В результате жители ...
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