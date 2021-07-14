Электроснабжение в Гомеле восстановлено

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Энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение в Гомеле. Накануне из-за аномальных температур отключались 5 кабельных линий. В результате жители центральной части города на некоторое время остались без света. Уже к 10 вечера все поломки были устранены.