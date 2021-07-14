ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электроснабжение в Гомеле восстановлено

14.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение в Гомеле. Накануне из-за аномальных температур отключались 5 кабельных линий. В результате жители  центральной части города на некоторое время остались без света.  Уже к 10 вечера все поломки были устранены.  



Читайте также:

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение в Гомеле. Накануне из-за аномальных температур отключались 5 кабельных линий. В результате жители ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минск до, во время Великой Отечественной войны и сегодня можно увидеть в Национальном историческом музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by