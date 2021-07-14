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Минск до, во время Великой Отечественной войны и сегодня можно увидеть в Национальном историческом музее
14.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
От разрушенных кварталов до мирного города. Увидеть в красноречивых кадрах, как выглядела белорусская столица до и во время Великой Отечественной и как преобразилась сегодня, можно в музее "с пушкой". Хроникальные коллажи жизненного сценария города рассекретил лауреат премии Президента "За духовное возрождение", известный белорусский коллекционер Владимир Лиходедов. Восстанавливали Минск в трех временных поясах научные сотрудники крупнейшего музея страны и эксперты музея Якуба Коласа. Благодаря богатым архивам в экспозиции удалось воссоздать городские ландшафты в трехмерной модели.
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Минск до, во время Великой Отечественной войны и сегодня можно увидеть в Национальном историческом музее
От разрушенных кварталов до мирного города. Увидеть в красноречивых кадрах, как выглядела белорусская столица до и во время Великой Отечественной и как...
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