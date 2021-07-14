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Минск до, во время Великой Отечественной войны и сегодня можно увидеть в Национальном историческом музее

14.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От разрушенных кварталов до мирного города. Увидеть  в красноречивых кадрах, как выглядела белорусская столица  до и во время Великой Отечественной и как преобразилась сегодня, можно в музее "с пушкой". Хроникальные коллажи жизненного сценария города рассекретил лауреат премии  Президента "За духовное возрождение", известный белорусский коллекционер Владимир Лиходедов. Восстанавливали  Минск в трех временных поясах научные сотрудники крупнейшего музея страны  и эксперты  музея Якуба Коласа. Благодаря богатым архивам в экспозиции удалось  воссоздать городские ландшафты в трехмерной модели. 

В стенах Национального исторического ностальгический проект будет экспонироваться еще месяц. Планируется, что после выставка отправится в региональные центры. С историей Минска в хроникальных кадрах познакомят и в учебных заведениях.


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Теги: Минск
 
 
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От разрушенных кварталов до мирного города. Увидеть  в красноречивых кадрах, как выглядела белорусская столица  до и во время Великой Отечественной и как...
 
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