Минск до, во время Великой Отечественной войны и сегодня можно увидеть в Национальном историческом музее

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От разрушенных кварталов до мирного города. Увидеть в красноречивых кадрах, как выглядела белорусская столица до и во время Великой Отечественной и как преобразилась сегодня, можно в музее "с пушкой". Хроникальные коллажи жизненного сценария города рассекретил лауреат премии Президента "За духовное возрождение", известный белорусский коллекционер Владимир Лиходедов. Восстанавливали Минск в трех временных поясах научные сотрудники крупнейшего музея страны и эксперты музея Якуба Коласа. Благодаря богатым архивам в экспозиции удалось воссоздать городские ландшафты в трехмерной модели.



В стенах Национального исторического ностальгический проект будет экспонироваться еще месяц. Планируется, что после выставка отправится в региональные центры. С историей Минска в хроникальных кадрах познакомят и в учебных заведениях.



