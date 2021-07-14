ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фильм-расследование ОНТ "20 ТЕРРОР 21" - очередное подтверждение внешнего вмешательства в дела Беларуси

14.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Очередной информационной бомбой и подтверждением внешнего вмешательства в дела Беларуси стали материалы фильма-расследования наших коллег с телеканала ОНТ.

Растеряв и без того незначительную поддержку белорусов, находясь в полной зависимости у своих западных кураторов, самопровозглашенные лидеры протестов призывали своих сторонников к настоящей террористической деятельности. 

Фильм-расследование ОНТ "20 террор 21"


Таким "недолидером" себя возомнил руководитель радикального telegram-чата ОГСБ Денис Хромов (он же Денис Хофман). Под ником ДИС он руководил всей деструктивной деятельностью участников чата. Одной из таких диверсий должен был быть подрыв узла связи военно-морского флота России. 


Покушение на Григория Азаренка


А вот яркий пример индивидуального террора. Покушение на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка. 1 июля на него возле дома напали неизвестные, в планы которых входило отрезать ему язык, а, возможно, и ликвидировать. В карательный список также входили и другие тележурналисты. 
Исполнитель заказного убийства Дмитрий Сосновский был готов к такому. Он вовсю обсуждает, как это можно сделать и где. 

Фильм-расследование ОНТ "20 террор 21"


Но коварным планам заговорщиков не суждено было сбыться. Как сообщили в Комитете госбезопасности, все фигуранты террористических ячеек, которыми руководили из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. В данный момент следствие идет сразу по нескольким эпизодам.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной информационной бомбой и подтверждением внешнего вмешательства в дела Беларуси стали материалы фильма-расследования наших коллег с телеканала ОНТ. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студенты-аграрии получили возможность проходить службу в резерве на летних каникулах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by