ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Студенты-аграрии получили возможность проходить службу в резерве на летних каникулах

14.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нововведение весенней призывной кампании - возможность совмещать учебу и военную подготовку - сейчас проходит проверку на практике. Такую альтернативу предложили студентам сельскохозяйственных вузов. Форма оказалась востребованной. Cейчас студенты-аграрии, которые вызвались пройти срочную службу на каникулах, включаются в армейские будни. 50 ребят пополнили инженерную бригаду в Соснах. В ближайшее время они примут военную присягу. Первые сборы для резервистов продлятся до 25 августа. Возможность проходить службу в резерве на летних каникулах студенты аграрных вузов получили в рамках эксперимента вооруженных сил. Согласно задумке, в течение 3-х лет студенты пройдут 3 учебных сбора. То есть, время прохождения службы в резерве для этих молодых людей в виде исключения было сокращено. 

В списке учебных заведений, чьи студенты могут рассчитывать на прохождение службы во время каникул -  Витебская академия ветеринарной медицины, сельхозакадемия в Горках, Гродненский аграрный университет и Минский аграрно-технический университет.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведение весенней призывной кампании - возможность совмещать учебу и военную подготовку - сейчас проходит проверку на практике. Такую альтернативу предложили...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by