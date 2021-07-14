Студенты-аграрии получили возможность проходить службу в резерве на летних каникулах

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Нововведение весенней призывной кампании - возможность совмещать учебу и военную подготовку - сейчас проходит проверку на практике. Такую альтернативу предложили студентам сельскохозяйственных вузов. Форма оказалась востребованной. Cейчас студенты-аграрии, которые вызвались пройти срочную службу на каникулах, включаются в армейские будни. 50 ребят пополнили инженерную бригаду в Соснах. В ближайшее время они примут военную присягу. Первые сборы для резервистов продлятся до 25 августа. Возможность проходить службу в резерве на летних каникулах студенты аграрных вузов получили в рамках эксперимента вооруженных сил. Согласно задумке, в течение 3-х лет студенты пройдут 3 учебных сбора. То есть, время прохождения службы в резерве для этих молодых людей в виде исключения было сокращено.



В списке учебных заведений, чьи студенты могут рассчитывать на прохождение службы во время каникул - Витебская академия ветеринарной медицины, сельхозакадемия в Горках, Гродненский аграрный университет и Минский аграрно-технический университет.



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