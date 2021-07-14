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Курсы валют на 14 июля
14.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля 4 копейки. 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских рублей.Читайте также:
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На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля 4 копейки. 3 рубля 47...
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