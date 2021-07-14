Последствия грозы и сильного ветра: в 64 населенных пунктах нарушалось электроснабжение

МЧС подвело итоги непогоды 13 июля. В Беларуси падали деревья, повреждались крыши домов и нарушалось электроснабжение в 64 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера в Беларуси прошел грозовой фронт с порывами ветра до 19 м/с. Непогода затронула большую часть страны: Барановичский р-н Брестской области, Полоцкий и Браславский р-ны Витебской области, Гродненский, Вороновский, Дятловский, Кореличский, Лидский, Ивьевский, Новогрудский и Щучинсктй р-ны Гродненской области и Любанский р-н Минской области.

В результате, по данным МЧС, повреждены кровли 1 сельскохозяйственного здания и 3 жилых домов, на проезжие части и частные подворья упало 8 деревьев. Сотрудники службы провели работы по распилке и уборке деревьев. Никто не пострадал.

Нарушалось электроснабжение 64 населенных пунктов, но вскоре было восстановлено.





Напомним, синоптики прогнозируют , что с 13 по 16 июля в Беларуси сохранится аномальная жара, температура воздуха во многих районах страны будет +30..+34°С, местами +35..+36°С.

На сегодня, 14 июля, сотрудники Белгидрометцентра обещают грозы, в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град.