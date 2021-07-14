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Маршрут Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство составит около 2 тыс. км

14.07.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт проекту "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" будет дан 15 июля в Гродно Министерством образования совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи, Белорусским комитетом молодежных организаций и государственным объединением "Белорусская железная дорога". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В рамках проекта участники молодежного поезда (100 человек) в течение 8 дней на железнодорожном поезде проследуют около 2 тыс. км по территории Беларуси (Гродно - Полоцк - Витебск - Горки - Петриков - Брест - Марьина Горка - Минск) и примут участие в общественно значимых событиях и мероприятиях.

Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство состоит из локомотива и 4 тематически оформленных вагонов (2 плацкартных, 2 купейных) в соответствии с концепцией проекта. Участниками проекта стала молодежь в возрасте от 18 до 31 года из всех регионов страны (студенты, работающая молодежь, молодые преподаватели, сельская молодежь, молодые депутаты, волонтеры, представители популярных в молодежной среде спортивных объединений, молодые блогеры и представители IT-сферы, молодежные послы ЦУР). В Республиканском молодежном поезде #БеларусьМолодежьЕдинство принимают участие граждане из Новосибирской области России, Азербайджана, Таджикистана, в связи с чем проекту присвоен статус международного.

В ходе проекта участники посетят областные и районные центры, познакомятся со знаковыми и значимыми для нашего народа объектами, созданными в эпоху независимой Беларуси, отдадут дань памяти павшим и живым героям Великой Отечественной войны, примут участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций государственного управления, депутатами, лидерами общественных организаций, обсудят с представителями органов государственного управления различного уровня и молодежью регионов актуальные вопросы реализации государственной молодежной политики.

Проект послужит более динамичному развитию молодежной политики в регионах, проведению комплекса мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранению и приумножению культурного наследия Беларуси, повышению общественно-политической активности молодежи, формированию позитивного имиджа страны в молодежной среде.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В рамках проекта участники молодежного поезда (100 человек) в течение 8 дней на железнодорожном поезде проследуют около 2 тыс. км по территории Беларуси (Гродно -...
 
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