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ГАИ проводит негласный контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами

14.07.2021 12:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области активно практикует негласный контроль за соблюдением ПДД среди водителей мотоциклов (несение службы на стандартном автомобиле без цветографических элементов). Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Одной из основных сопутствующих причин ДТП с участием мототранспорта является превышение разрешенной скорости движения. Так, например, на автомобильной дороге М3 Минск - Витебск к административной ответственности были привлечены водители мотоциклов Harley-Davidson и Suzuki, двигавшиеся со скоростью 144 и 138 км/ч соответственно.

"Уважаемые водители транспортных средств, если у вас имеется видеозапись с регистратора, на которой водитель мотоцикла грубо нарушает правила дорожного движения или создает аварийную обстановку, просим предоставить ее в ГАИ для привлечения виновного к административной ответственности", - отметили в ГАИ.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Одной из основных сопутствующих причин ДТП с участием мототранспорта является превышение разрешенной скорости движения.
 
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