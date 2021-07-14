В личном кабинете налогоплательщику доступны более 120 электронных услуг

Источник материала: БT

Главный показатель качества налоговых органов - это сумма средств

Налоговая служба Беларуси делает ставку на удобство! Число субъектов хозяйствования, которые взаимодействуют с налоговыми органами в электронном виде, вплотную приблизилось к 90 %! Все это итог развития налоговых сервисов, внедрения инноваций, продвижения информационной открытости.У многих плательщиков есть свой личный кабинет на сайте профильного министерства. Зайдя на свою страничку, можно, к примеру, дистанционно подать налоговую декларацию или узнать, какие налоги начислены к оплате. А в целом сегодня в личном кабинете плательщика более 120 электронных услуг.О быстрых расчетах и новых сервисах -Личный кабинет плательщика, электронная очередь и дистанционная оплата - и это далеко не все преимущества налоговых сервисов. Сегодня оплатить налоги как юридическому, так и физическому лицу быстро и удобно. Оперативность отмечают и индивидуальные предприниматели. Бережное отношение к чужому времени ценит и обычный гражданин, и бизнес, ведь по-прежнему время - деньги.Высокие технологии и цифровизация уже приносят свои плоды. Применяя на практике лучший мировой опыт и собственные оригинальные подходы, удалось провести эффективные преобразования всей системы. Об этом говорят и цифры. Сегодня почти 87 % субъектов хозяйствования заменяют поход в налоговую удаленным доступом через интернет.Главный показатель качества налоговых органов - это сумма средств, направленных в казну, ведь от собираемости налогов зависит развитие социальной сферы, инфраструктуры, выплаты пенсий и пособий. По словам специалистов ведомства, вклад налоговой службы в доходы бюджета растет, плоды приносит активное внедрение передовых ИКТ.Налогоплательщики высоко оценивают работу службы - это показывает мониторинг анкет и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого и улучшить работу там, где это необходимо.