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Квартиры в Минске дешевеют - $ 1298 стоит квадратный метр в новых домах

14.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о вторичке. Новый квадрат за неделю просел на 0,2 %, в итоге $ 1298 стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась на 0,4 % - его цена $ 1234. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет $ 64 в пользу новостроек. 

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Теги: Минск
 
 
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Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о вторичке. Новый квадрат за неделю просел на 0,2 %, в итоге $ 1298 стоит квадратный метр в новых домах...
 
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