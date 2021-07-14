Квартиры в Минске дешевеют - $ 1298 стоит квадратный метр в новых домах

Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о новостройках, и о вторичке. Новый квадрат за неделю просел на 0,2 %, в итоге $ 1298 стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы также снизилась на 0,4 % - его цена $ 1234. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет $ 64 в пользу новостроек.



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