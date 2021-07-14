КС признал закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции

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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд признал Закон Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" соответствующим Конституции. Решение КС № Р-1278/2021 от 6 июля 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

"Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции", - говорится в тексте решения.

Конституционность этого закона была рассмотрена судом в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля.

Оценив содержание норм, КС пришел к выводу, что устанавливаемое правовое регулирование соответствует положениям Конституции и отвечает требованиям международно-правовых актов. Принятие закона обусловлено необходимостью совершенствования правового регулирования деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения.

Законом внесены изменения в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементированы в законы о чрезвычайном и военном положении нормы декрета №2.

Закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики 25 июня 2021 года и представлен Президенту на подпись.-0-