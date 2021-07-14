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Облава на права человека: в среду по Беларуси прокатилась волна обысков
14.07.2021 13:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В среду 14 июля силовики пришли к десяткам людей, имеющим отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. Большая часть из них — правозащитники. Буквально накануне Лукашенко рассказал Путину, что в Беларуси плотно взялись за такие организации.
Сегодня домой с обысками пришли к правозащитникам Владимиру Лабковичу, Валентину Стефановичу, Андрею Полуде, Виктору Сазонову, Кириллу Кофанову, Ольге Смолянко. Задержаны правозащитники Евгения Бабаева и Сергей Сыс. Не выходит на связь руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий. С обыском пришли к экономисту Ярославу Романчуку. Всего по информации правозащитников, после обысков было задержано и увезено на допросы почти полтора десятка человек.
Силовики сегодня были в офисах:
• Благотворительного проекта «Имена»;
• Белорусской ассоциации журналистов;
• Организации «Згуртаванне беларусаў свету „Бацькаўшчына“»;
• Белорусского Хельсинкского комитета;
• Движения «За Свободу»;
• Партии БНФ;
• Центра экономических исследований BEROC;
• Общественного объединения «Гендерные перспективы».
Также обыски идут у Тамары Мацкевич («Таварыства беларускай школы») и Сергея Мацкевича (Центр «Супольнасць»). В Полоцке — у руководителя местной ячейки Свободного профсоюза Белорусского Николая Шараха. В Орше силовики забрали и куда-то увезли редактора местного портала orsha.eu Игоря Казмерчака, которого до этого задерживали на трое суток, но отпустили.
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В среду 14 июля силовики пришли к десяткам людей, имеющим отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. Большая часть из них — правозащитники. Буквально накануне...
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