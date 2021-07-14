Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское региональное бюро ВОЗ совместно с Региональным офисом ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии запустило информационную кампанию "Будьте осмотрительны этим летом" (#SummerSense). Такая информация со ссылкой на материалы ВОЗ размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Цель кампании "Будьте осмотрительны этим летом" - добиться того, чтобы во время летнего отдыха люди руководствовались здравым смыслом и проявляли максимальную осмотрительность, чтобы защитить себя от COVID-19.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ослабление санитарно-противоэпидемических и социальных ограничений может привести к резкому росту заболеваемости COVID-19. "Несмотря на то что часть населения Европейского региона уже получила прививку, мы все еще далеки от того, чтобы охватить вакцинацией всех нуждающихся в ней людей, а значит, этим летом ситуация будет оставаться нестабильной с учетом распространения более заразных вариантов вируса", - отметил он.

В связи с этим рекомендуется пересмотреть необходимость поездок, чтобы снизить риск заражения и дальнейшего распространения COVID-19. Риски, связанные с заражением COVID-19, необходимо оценивать на каждом шагу - от выхода из дома до возвращения домой. Нужно принимать необходимые меры предосторожности, например, часто мыть руки, соблюдать безопасную дистанцию и носить маску. Стоит избегать закрытых, замкнутых и скученных помещений. Встречи лучше проводить на свежем воздухе или в открытых, хорошо проветриваемых помещениях.

Также отмечается, что, сделав прививку, человек автоматически не прекращает подвергаться опасности заражения или передачи вируса другим. В то же время вакцинация снижает вероятность развития тяжелой формы заболевания и смерти от COVID-19.-0-