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Уровень использования ТКО в Беларуси за последние пять лет увеличился в три раза

14.07.2021 14:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень использования твердых коммунальных отходов в Беларуси за последние пять лет увеличился в три раза. Об этом сообщила во время пресс-конференции начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос создания эффективной системы обращения с коммунальными отходами является очень важным для нас. В Беларуси эта работа активно ведется с 2012 года, когда был принят указ, в соответствии с которым был введен принцип расширенной ответственности производителей. Нам удалось привлечь средства производителей и импортеров товаров в создание системы сбора и использования отходов, которые образуются у наших граждан. С этого момента у нас стала активно развиваться система сбора не только традиционных видов вторичных материальных ресурсов (стекло, пластик, бумага), но и опасных отходов, элементов питания, батареек", - сказала Ольга Сазонова.

Она отметила, что в стране постоянно ведется работа по совершенствованию действующего законодательства, вводятся новые нормы и требования с учетом как практики правоприменения, так и международного опыта. "Благодаря принимаемым мерам со стороны всех заинтересованных удалось достичь значительных показателей, в частности увеличения за последние пять лет более чем в три раза уровня использования коммунальных отходов. Многое сделано, но многое еще предстоит", - подчеркнула представитель Минприроды.

Министерство также занимается контрольной деятельностью в области обращения с отходами. С начала 2021 года было выявлено более 9 тыс. фактов размещения отходов в несанкционированных местах. Проведено около 2 тыс. обследований объектов захоронения твердых коммунальных отходов, выявлены факты нарушения эксплуатации полигонов и захоронения вторичных материальных ресурсов. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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