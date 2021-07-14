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Украинская телеведущая Д. Панченко: Я еду на "Славянский базар". Да, в Витебск, да в Беларусь

14.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда не поддаешься на провокации, не следуешь слепо чужому мнению и не становишься марионеткой в руках манипуляторов, а принимаешь решение самостоятельно - так как искренне считаешь и чувствуешь сам. Именно так и поступила известная украинская телеведущая Диана Панченко. В соцсетях, несмотря на мнения хейтеров, смело заявила о том, что едет открывать "Славянский базар в Витебске"  в качестве ведущей, подчеркнув, что в искусстве нет места политике.

Диана Панченко, украинская телеведущая:
Я еду на "Славянский базар". Да, в Витебск, да в Беларусь. Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и Беларуси. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки, хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала. Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям... 



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Теги: Витебск
 
 
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Когда не поддаешься на провокации, не следуешь слепо чужому мнению и не становишься марионеткой в руках манипуляторов, а принимаешь решение самостоятельно - так...
 
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