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Украинская телеведущая Д. Панченко: Я еду на "Славянский базар". Да, в Витебск, да в Беларусь
14.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда не поддаешься на провокации, не следуешь слепо чужому мнению и не становишься марионеткой в руках манипуляторов, а принимаешь решение самостоятельно - так как искренне считаешь и чувствуешь сам. Именно так и поступила известная украинская телеведущая Диана Панченко. В соцсетях, несмотря на мнения хейтеров, смело заявила о том, что едет открывать "Славянский базар в Витебске" в качестве ведущей, подчеркнув, что в искусстве нет места политике.
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Когда не поддаешься на провокации, не следуешь слепо чужому мнению и не становишься марионеткой в руках манипуляторов, а принимаешь решение самостоятельно - так...
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