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В Бресте задержан пропагандист фашизма за призывы к протестам

14.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За призывы к протестам в Бресте задержан пропагандист фашизма. Оперативники областного управления ГУБОП установили 46-летнего местного жителя, который в августе прошлого года агитировал протестующих вступать в ультраправую националистическую организацию и участвовать в протестах. Фигурант позиционировал себя как создатель и руководитель местной региональной ячейки Русского национального единства, признанного на территории России экстремистским. Эти организации пропагандируют ультраправые идеи. Мужчина расклеивал листовки с тематическими призывами, а также активно пропагандировал деятельность военизированного формирования в интернете, где администрировал несколько тематических сообществ в соцсетях.

Материалы проверки по факту разжигания национальной вражды или розни будут переданы следователям для дачи правовой оценки. Мужчина неоднократно судим за разбойные нападения и почти 20 лет провел в местах лишения свободы.

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Теги: Брест
 
 
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За призывы к протестам в Бресте задержан пропагандист фашизма. Оперативники областного управления ГУБОП установили 46-летнего местного жителя, который в августе...
 
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