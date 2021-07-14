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В Бресте задержан пропагандист фашизма за призывы к протестам
14.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За призывы к протестам в Бресте задержан пропагандист фашизма. Оперативники областного управления ГУБОП установили 46-летнего местного жителя, который в августе прошлого года агитировал протестующих вступать в ультраправую националистическую организацию и участвовать в протестах. Фигурант позиционировал себя как создатель и руководитель местной региональной ячейки Русского национального единства, признанного на территории России экстремистским. Эти организации пропагандируют ультраправые идеи. Мужчина расклеивал листовки с тематическими призывами, а также активно пропагандировал деятельность военизированного формирования в интернете, где администрировал несколько тематических сообществ в соцсетях.
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За призывы к протестам в Бресте задержан пропагандист фашизма. Оперативники областного управления ГУБОП установили 46-летнего местного жителя, который в августе...
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