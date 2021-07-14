Бойцы наркоконтроля задержали с поличным 20-летнего дилера мефедрона

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Бойцы наркоконтроля с поличным задержали 20-летнего дилера мефедрона. Тайники с закладками юноша сооружал вблизи МКАД. У парня нашли 76 свертков, общий вес психотропа - почти 100 г. Установлено, что на интернет-маркет он работал на протяжении месяца. Позже была задержана и пара курьеров, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.







Результаты спецоперации "Мак"

В Чечерском районе уничтожено свыше полутонны наркотических растений. Трава росла на землях частных домовладений, а также коммунального хозяйства и на территориях сельхозпредприятий. Мак и конопля скошены и уничтожены. За культивирование таких растений к административной ответственности привлечен 1 человек.