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Бойцы наркоконтроля задержали с поличным 20-летнего дилера мефедрона
14.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Бойцы наркоконтроля с поличным задержали 20-летнего дилера мефедрона. Тайники с закладками юноша сооружал вблизи МКАД. У парня нашли 76 свертков, общий вес психотропа - почти 100 г. Установлено, что на интернет-маркет он работал на протяжении месяца. Позже была задержана и пара курьеров, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Результаты спецоперации "Мак"
В Чечерском районе уничтожено свыше полутонны наркотических растений. Трава росла на землях частных домовладений, а также коммунального хозяйства и на территориях сельхозпредприятий. Мак и конопля скошены и уничтожены. За культивирование таких растений к административной ответственности привлечен 1 человек.
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Бойцы наркоконтроля с поличным задержали 20-летнего дилера мефедрона. Тайники с закладками юноша сооружал вблизи МКАД. У парня нашли 76 свертков, общий вес...
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