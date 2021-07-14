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У белорусской оппозиции нет единства - обнажается грызня из-за денег и личных амбиций
14.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прямое влияние на протестную повестку настолько очевидно, что даже беглые не решаются тут что-то противопоставить. Тем более что лидеры палаточных городков себя полностью дискредитировали. Их старания сводятся лишь к раздербаниванию грантов и попыткам заполучить новые вливания. Поэтому у маргинальной оппозиции попросту единства нет. Обнажается грызня из-за денег и личных амбиций.
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Прямое влияние на протестную повестку настолько очевидно, что даже беглые не решаются тут что-то противопоставить. Тем более что лидеры палаточных городков себя...
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