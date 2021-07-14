Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства для граждан и его перспективах

Источник материала: БелТА

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители экспертного сообщества Беларуси и России сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой презентовали аналитический доклад "Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Авторами доклада стали 16 ведущих специалистов из Беларуси и России: политологи, экономисты, юристы, социологи, историки. Он был подготовлен на паритетных началах - по 8 специалистов от каждой страны. Доклад разбит на 10 тематических разделов, начиная от прав граждан до раздела "Общество и молодежь".

"Доклад содержит экспертные оценки и рекомендации по ключевым сферам сотрудничества Беларуси и России как в двустороннем формате, так и в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, - сказал во время видеомоста один из авторов доклада проректор российского Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. - Как показывает проведенный анализ, интеграция дает реальные результаты не только для экономик наших стран, но в первую очередь для наших людей, обеспечивает благосостояние, рабочие места, уровень жизни".

Проректор представил основные тезисы из доклада. "Во-первых, белорусские и российские экономисты пришли к выводу, что российский рынок, несмотря на пандемию, оказался для Беларуси надежной основой для развития экономики", - отметил он. Вячеслав Сутырин напомнил, что Беларусь по итогам 2020 года вошла в тройку ключевых торговых партнеров России, уступив лишь Китаю и Германии.

"Назрел вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего гражданства двух стран, а в формате ID-карты, например, которая позволила бы расширить свободу передвижения в условиях пандемии, облегчить доступ к трудоустройству и электронным цифровым государственным услугам, - продолжил он. - Важно обеспечить единство подходов в сфере налогового и таможенного администрирования. Санкционные войны с Западом, как полагают авторы доклада, - это надолго, и поэтому требуется целый комплекс мер, в том числе организация безналичной системы операций, расчетов. Также стоит вопрос расширения транзита белорусских грузов через российские порты на Балтике и т.д.".

"В докладе не ставится цель доказать ценность белорусско-российской интеграции как таковой: необходимость любой региональной интеграции уже давно стала аксиомой, - отметил во время презентации директор Института Европы Российской академии наук, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко Алексей Громыко. - Наша задача заключалась в том, чтобы выявить самое важное в каждом интеграционном процессе: это конкретные результаты и полезность этой интеграции, ее привлекательность для граждан".

По его словам, пример Евросоюза показывает: интеграция может быть успешной, но граждане какие-то блага в своей жизни с ней не соотносят, хотя эти блага могут быть прямым или косвенным результатом такой интеграции. "Поэтому для нас было важным сделать две вещи: выявить как сильные, так и слабые места российско-белорусской интеграции и предложить свои экспертные рекомендации по совершенствованию этого процесса", - подчеркнул Алексей Громыко.

"Те рекомендации, которые содержатся в этом докладе, будут своего рода настольной книгой для органов государственного управления, парламентов, - полагает принявший участие в презентации заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович. - Они будут служить своего рода опорной точкой для разработки дальнейших проектов интеграции".

Доклад с сегодняшнего дня будет широко доступен для общественности двух стран, он также направлен в СМИ Беларуси и России.-0-