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Прогноз погоды на 15 июля

14.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. 


Внимание! 


Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)

Днем 15-16 июля (четверг-пятница) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30… +34°С, местами +35… +36°С.

17-18 июля (суббота-воскресенье) сохранится жаркая погода.


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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.  Внимание!  Предупреждение о...
 
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