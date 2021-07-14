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Прогноз погоды на 15 июля
14.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)
Днем 15-16 июля (четверг-пятница) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30… +34°С, местами +35… +36°С.
17-18 июля (суббота-воскресенье) сохранится жаркая погода.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Внимание! Предупреждение о...
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