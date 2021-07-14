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Первые репетиции конкурсантов эстрадной песни - Витебск живет атмосферой "Славянского базара"

14.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


До торжественной церемонии открытия главного музыкального бренда Беларуси - "Славянского базара" - менее суток. И сегодня состоялась первая репетиция конкурсантов "Витебск - 2021". Все представители из 15 стран мира уже преодолели закрытые границы, некоторые приехали буквально несколько часов назад, например, Украина.

География участников - от России до Кубы, от Казахстана до Эквадора.
 Этим утром они не только услышали новые аранжировки своих конкурсных композиций, но и спелись с Президентским оркестром Беларуси, ведь спустя несколько дней им в тандеме исполнять славянский хит. 

Ванна,  участница XXХ Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" (Эквадор):

Славянский базар", знаю, важен - как для Беларуси, так и для каждой страны-участницы. Он очень красочный, мелодичный, в общем очень захватывающий фестиваль. Мне очень нравится у вас, здесь так много молодых людей, классная атмосфера, а как прекрасно звучит оркестр, очень красиво.

Мирза Селимович,  участник XXX Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" (Босния и Герцеговина):

Этот международный фестиваль очень популярен у нас, да и на всех Балканах! Исполнители от Боснии частые участники конкурса, и это колоссальный опыт. Я очень рад принимать участие в таком масштабном событии и уже хочу поскорее выйти на большую сцену к зрителям.

Пока все вокалисты остаются в столице. Завтра у них еще один утренний прогон, после чего все делегации отправятся в Витебск. Свои версии мировых хитов конкурсанты исполнят уже в субботу, а славянские шлягеры прозвучат на закрытии фестиваля 18-го июля. 

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Теги: Витебск
 
 
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До торжественной церемонии открытия главного музыкального бренда Беларуси - "Славянского базара" - менее суток. И сегодня состоялась первая репетиция конкурсантов...
 
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