Источник материала: БT

География участников - от России до Кубы, от Казахстана до Эквадора.

Славянский базар", знаю, важен - как для Беларуси, так и для каждой страны-участницы. Он очень красочный, мелодичный, в общем очень захватывающий фестиваль. Мне очень нравится у вас, здесь так много молодых людей, классная атмосфера, а как прекрасно звучит оркестр, очень красиво.

Этот международный фестиваль очень популярен у нас, да и на всех Балканах! Исполнители от Боснии частые участники конкурса, и это колоссальный опыт. Я очень рад принимать участие в таком масштабном событии и уже хочу поскорее выйти на большую сцену к зрителям.

До торжественной церемонии открытия главного музыкального бренда Беларуси - "Славянского базара" - менее суток. И сегодня состоялась первая репетиция конкурсантов " Витебск - 2021". Все представители из 15 стран мира уже преодолели закрытые границы, некоторые приехали буквально несколько часов назад, например, Украина.Этим утром они не только услышали новые аранжировки своих конкурсных композиций, но и спелись с Президентским оркестром Беларуси, ведь спустя несколько дней им в тандеме исполнять славянский хит.Пока все вокалисты остаются в столице. Завтра у них еще один утренний прогон, после чего все делегации отправятся в Витебск. Свои версии мировых хитов конкурсанты исполнят уже в субботу, а славянские шлягеры прозвучат на закрытии фестиваля 18-го июля.