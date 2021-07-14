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Покос водорослей на водоемах - подводный урожай собирают аквакомбайны в Минске
14.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Урожай, только подводный, собирают аквакомбайны. Техника помогает специалистам столичного водоканала проводить очистку рек и водохранилищ Минска и области от водорослей. В период активного цветения некоторые растения могут быть опасными для любителей купания - при прикосновении к ним можно получить ожоги.
Кроме того, за подводный бурьян цепляется бытовой мусор, который потом сложно убирать.
Илья Цветков погрузился в процесс покоса.
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Урожай, только подводный, собирают аквакомбайны. Техника помогает специалистам столичного водоканала проводить очистку рек и водохранилищ Минска и области от...
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