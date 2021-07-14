Выставка памяти Анатолия Аникейчика в Борисовской районной библиотеке

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Своего знаменитого земляка в эти дни вспоминают в Борисове. В честь годовщины со дня рождения народного художника, скульптора Анатолия Аникейчика, в районной библиотеке имени Ивана Колодеева открылась выставка под названием "Прорыв образа". В экспозицию вошли станковые скульптуры художника, его фотографии разных лет и архивные документы, особое место на выставке занимают посвящения Аникейчику, которые в его честь сделали коллеги.

Анатолий Аникейчик в соавторстве с Гумилевским и Заспицким создал памятник Янке Купале в Минске. Другие его работы - скульптурные образы Фиделя Кастро, Анны Ахматовой, Чайковского и Пушкина. Скульптор создал много мемориалов памяти Великой Отечественной войны.









