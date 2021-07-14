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Когда наводим планшет либо другой гаджет, мы можем увидеть, как расцветает папараць-кветка. Кроме того, что она имеет изображение и видеоряд, она оснащена и звуковыми эффектами. К 75-летию освобождения Беларуси, к 1000-летию Бреста была выпущена марочка. Они все находятся у нас, их можно посмотреть.

Гости "Славянского базара" знакомятся с творчеством белорусских художников

Мы хотим привлечь зрителя именно к диалогу с автором. Чтобы зритель мог почитать около картины текст, который написал сам автор и таким образом мог сравнить ощущения, переживания.

В фестивальном Витебске стартовали и выставочные проекты. В краеведческом музее состоялась презентация ХІ Национальной филателистической выставки. В экспозиции около ста коллекций из разных стран. В музее представлен красочный почтовый выпуск "Праздники и обряды белорусов". Особый интерес вызывают марки с дополненной реальностью - при помощи специального приложения они оживают.Десятки работ белорусских художников представлены на выставке "Каляровыя гісторыі" - в концертном зале Витебск . Проект для гостей "Славянского базара" презентует художественная галерея "Арт Хаос".Сегодня в Витебске сразу три концерта. В Летнем амфитеатре состоится "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед", в концертном зале "Витебск" выступит Хор Турецкого, а на площади Победы - Григорий Лепс.