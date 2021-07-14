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Привитым от COVID-19 нецелесообразно сдавать анализ на антитела перед путешествием - РЦГЭиОЗ

14.07.2021 17:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полностью привитым от COVID-19 людям нецелесообразно сдавать анализ на антитела перед путешествием. Это следует из информации, размещенной на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья со ссылкой на материалы ВОЗ, сообщает БЕЛТА.

"Анализы на антитела не являются полноценным способом определить наличие иммунитета, поэтому ими не рекомендуется руководствоваться при принятии решения о безопасности поездки", - говорится в разъяснениях на сайте центра.

Отмечается, что разные вакцины в разной степени стимулируют выработку антител, но они также воздействуют на другую составляющую иммунной системы - клеточный иммунитет, который формируется за счет активизации Т-лимфоцитов и не определяется в анализе на антитела.

Кроме того, есть неопределенность по поводу срока действия иммунного ответа, так что со временем надежность таких анализов уменьшается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Анализы на антитела не являются полноценным способом определить наличие иммунитета, поэтому ими не рекомендуется руководствоваться при принятии решения о...
 
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