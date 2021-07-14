Рунец: развитие регионов через создание инновационных производств - правильная стратегия

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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец сегодня посетила Миорский металлопрокатный завод и приняла участие в обсуждении актуальных вопросов его работы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

По мнению сенатора, ключевой приоритет для экономики нашей страны - устойчивое развитие регионов. Сегодня одним из важнейших инструментов региональной политики является создание рабочих мест, причем высокопроизводительных и эффективных. Именно новые производства с достойным уровнем заработной платы и условиями труда смогут в перспективе стать центрами притяжения рабочей силы, придадут импульс формированию социальной инфраструктуры в регионах.

Поэтому Совет Республики придает особое значение обращениям трудовых коллективов. Одно из таких обращений поступило из Миорского района Витебской области, где в 2020 году был введен в эксплуатацию Миорский металлопрокатный завод. Следует отметить, что его строительство - это частная инициатива, реализованная преимущественно за счет иностранных кредитных ресурсов.

Новый завод в Миорах - уникальное производство, которое ориентировано на выпуск инновационной продукции, а значит, имеет большой экспортный потенциал. Очевидно, что на таких предприятиях могут возникать проблемные вопросы, ведь производственная, финансовая, сбытовая модели только формируются. Задача парламентариев, в том числе в рамках работы с обращениями граждан и юридических лиц, - с привлечением профильных государственных органов, компетентных организаций, местной власти помочь "расшить" узкие места на новом производстве, поддержать коллектив.

Татьяна Рунец считает, что такие инновационные предприятия, как Миорский металлопрокатный завод, должны создаваться во всех регионах страны. А для этого нужны соответствующие условия и благоприятный инвестиционный климат, который, между прочим, сводится не только к предоставлению налоговых льгот и преференций. Важны также наличие транспортной и энергетической инфраструктуры, квалифицированные кадры, фактор логистики. Поэтому привлечение инвестора под новые проекты - задача для всей вертикали власти. Глава государства неоднократно обозначал соответствующие целевые ориентиры для руководства регионов, министерств и ведомств.-0-