В Минтруда разъяснили условия формирования пенсионных прав в Союзном государстве

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках Союзного государства пенсия назначается и выплачивается тем государством, где осуществлялась трудовая деятельность. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, а также разъяснили условия формирования пенсионных прав и основания для назначения выплат в интеграционной структуре.

Формирование и реализация пенсионных прав граждан Беларуси и России, работающих на территориях этих государств, осуществляется в рамках заключенного между ними Договора о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года. А за стаж после 1 января 2021 года - в рамках Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года.

"И в договоре, и в соглашении заложен принцип ответственности за пенсию того государства, где осуществлялась трудовая деятельность (то есть, где находится работодатель). За стаж в период СССР пенсию платит государство места жительства пенсионера", - пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Каждое государство назначает свою пенсию с учетом норм своего законодательства. То есть учитываются условия по возрасту, стажу и другие, закрепленные в законодательстве государства, которое предоставляет пенсию.

"Если недостаточно стажа в стране, которая назначает пенсию, то для определения права на пенсию в стаж засчитывается время работы в другом государстве. Это делается на основании соответствующей информации от компетентного органа другого государства. Но размер пенсии исчисляется исходя только из своего стажа", - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

К примеру, женщина отработала у нанимателя в Беларуси 15 лет с уплатой страховых взносов, а затем перешла на работу уже к российскому нанимателю. Соответственно, трудовой и страховой стаж продолжает формироваться уже в России. В приведенной ситуации страховой стаж на территории Республики Беларусь составляет 15 лет, что не дает права на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях. Поэтому для определения права на пенсию в Беларуси будет засчитан также страховой стаж, сформированный в России и подтвержденный ее компетентным органом. Если в сумме страхового стажа будет достаточно, то трудовая пенсия в Беларуси будет исчисляться с учетом ее страхового стажа 15 лет. А компетентным органом Российской Федерации будет рассмотрен вопрос о назначении российской пенсии за стаж, сформированный на территории России.

"При возникновении вопросов по исчислению пенсии в пределах Союзного государства можно обращаться в пенсионные органы по месту жительства", - заключили в ведомстве.-0-