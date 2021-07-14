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Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах

14.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах.


  Со своими проблемными вопросами к губернатору обратились 13 человек.

Темы касались использования земельных участков, благоустройства населенных пунктов. Волнует местных жителей и установка компьютерного томографа в поликлинике, строительства крупного  магазина, спортивных объектов и детских площадок. В непростой ситуации оказались жители деревни Пятилетка: их населенный пункт расположен всего в двух километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Отсюда и постоянные жалобы на шум и отсутствие сна.

Все вопросы - на контроле. Ответственным службам предстоит детальная проработка и изучение каждой проблемы. Все обратившиеся получат ответы.

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Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах.   Со своими проблемными вопросами к губернатору обратились 13...
 
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