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Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах.



Со своими проблемными вопросами к губернатору обратились 13 человек.

Темы касались использования земельных участков, благоустройства населенных пунктов. Волнует местных жителей и установка компьютерного томографа в поликлинике, строительства крупного магазина, спортивных объектов и детских площадок. В непростой ситуации оказались жители деревни Пятилетка: их населенный пункт расположен всего в двух километрах от взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта. Отсюда и постоянные жалобы на шум и отсутствие сна.



Все вопросы - на контроле. Ответственным службам предстоит детальная проработка и изучение каждой проблемы. Все обратившиеся получат ответы.





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