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"Славянский базар" - сцена, объединяющая народы
14.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В анонсном ролике украинские журналисты разместили кадры самых ярких моментов фестиваля, ностальгируя о том, что до введения различных запретов украинских политиков и у них звучали лучшие голоса трех славянских стран - организаторов легендарного музыкального форума "Славянский базар".
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В анонсном ролике украинские журналисты разместили кадры самых ярких моментов фестиваля, ностальгируя о том, что до введения различных запретов украинских...
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