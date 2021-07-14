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Украинская телеведущая Д. Панченко: В искусстве нет места политике
14.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДиана Панченко в Витебске готовится к завтрашнему выходу на сцену. Наша съемочная группа встретилась с украинской телеведущей.
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