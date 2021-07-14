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Украинские журналисты прибыли в Витебск на "Славянский базар" и делятся эмоциями о Беларуси
14.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВот какой Беларусь увидели украинские журналисты. Они прибыли в Витебск на "Славянский базар", чтобы освящать события фестиваля. В своих включениях они делятся эмоциями с коллегами. Все понятно без перевода.
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Вот какой Беларусь увидели украинские журналисты. Они прибыли в Витебск на "Славянский базар", чтобы освящать события фестиваля. В своих включениях они делятся...
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