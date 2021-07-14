Н. Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи А. Лукашенко и В. Путина

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Президенты Беларуси и России накануне в Санкт-Петербурге провели обстоятельные переговоры.

Был обсужден широкий спектр тем: от экономики и интеграции до безопасности и международной повестки. Эксперты отмечают, что регулярные встречи президентов - это была уже четвертая в нынешнем году - позволяют подробно и без посредников говорить об общих вызовах и нюансах сотрудничества. И здесь явно не стоит искать тайных смыслов и конспирологии.

Но некоторые СМИ поспешили с выводами - якобы все было экстренно и внепланово! На этот счет, а также об итогах встречи журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.



Что касается истинного содержания переговоров. Речь в Санкт-Петербурге шла о завершении работы над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Найдено решение по компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере.









Минск и Москва подтвердили единые подходы в сфере безопасности и обороны

Финальные решения по ряду обсуждавшихся вопросов, вполне возможно, будут закреплены на предстоящем осенью Высшем Госсовете Союзного государства. Говорили о возобновлении транспортного сообщения, увеличении рейсов и вакцинации. Лидеры прошлись и по всей международной повестке - от западной политики в отношении Беларуси и России до увлечения военного присутствия НАТО в Украине.