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Н. Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи А. Лукашенко и В. Путина
14.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Президенты Беларуси и России накануне в Санкт-Петербурге провели обстоятельные переговоры.
Был обсужден широкий спектр тем: от экономики и интеграции до безопасности и международной повестки. Эксперты отмечают, что регулярные встречи президентов - это была уже четвертая в нынешнем году - позволяют подробно и без посредников говорить об общих вызовах и нюансах сотрудничества. И здесь явно не стоит искать тайных смыслов и конспирологии.
Но некоторые СМИ поспешили с выводами - якобы все было экстренно и внепланово! На этот счет, а также об итогах встречи журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Что касается истинного содержания переговоров. Речь в Санкт-Петербурге шла о завершении работы над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Найдено решение по компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере.
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