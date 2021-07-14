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"Патриоты Беларуси" обратились к народам Литвы и Латвии

14.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Патриоты Беларуси" обратились к народам Литвы и Латвии в связи с  непрекращающимся давлением на нашу страну со стороны руководства их стран. 


Авторам письма непонятно стремление некоторых политиков и дипломатов насолить близким соседям и партнерам в угоду брюссельской бюрократии. Они призывают не доверять  ангажированным СМИ, в которых то и дело трубят, дескать, санкции против нашей страны продиктованы заботой о белорусском народе.  В обращении говорится: "Мы не нуждаемся в защите и покровительстве, хотим, как прежде, мирно жить и работать на своей земле". 


Как же могло случиться, что веками проверенную дружбу и взаимопонимание, экономическое и гуманитарное сотрудничество поставили на грань существования амбиции некоторых представителей правящих элит в ваших странах? Разве можно было представить, что Государственный флаг Беларуси будут снимать со столичного флагштока латвийские политики, а Вильнюс станет официальным прибежищем тех, кто предал белорусский народ? Не кажется ли вам, дорогие соседи, что кто-то сознательно занимается подменой понятий и смыслов, вбивая клин в отношения между нашими странами? И делается это отнюдь не в Минске.


К тому же экономическая удавка на шее белорусского народа может затянуться и на других. Принцип бумеранга никто не отменял!   


На белорусский транзит приходилась треть загрузки  Клайпедского порта.
 Беларуськалий сможет легко заместить основной объем транзита, а проиграет Литва. Также авторы обращения считают, что параллельно жертвой станут Литовские железные дороги. Именно Беларусь обеспечивает четверть их грузовых перевозок. Потери могут достигать до 14 миллионов евро в год. И это только по удобрениям. Еще нефтепродукты, сборы за использование железнодорожной инфраструктуры - это не один десяток миллионов евро.  К обращению "Патриотов Беларуси" присоединились партии, профсоюзы и общественные объединения. 






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Теги: Минск
 
 
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"Патриоты Беларуси" обратились к народам Литвы и Латвии в связи с  непрекращающимся давлением на нашу страну со стороны руководства их стран.  Авторам письма...
 
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