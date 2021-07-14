Минюст рассказал об итогах очередной аттестации адвокатов

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси сегодня провела аттестацию адвокатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По итогам аттестации квалификационной комиссией приняты решения о соответствии адвокатов Елены Грибок и Оксаны Кусмерик требованиям законодательства. Также принято решение о неполном соответствии адвокатов Татьяны Тарахович и Олега Юрченко требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев при условии выполнения рекомендаций квалификационной комиссии, в том числе о повышении квалификации.

Кроме того, квалификационная комиссия рассмотрела материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Антона Гашинского и Екатерины Желтонога, а также адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Андрея Мочалова и Валерия Звягинцева.-0-