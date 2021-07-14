В Витебске открыли памятную доску Р. Бассу

Источник материала: БT

До торжественной церемонии открытия главного музыкального бренда Беларуси менее суток. Сегодня в Витебске на здании дирекции фестиваля увековечили память первого директора "Славянского базара" Родиона Басса, который ушел из жизни в 2017-м году. В его честь открыли памятную доску. Режиссер, продюсер, заслуженный деятель культуры Беларуси, почетный гражданин Витебска. В родном городе и за пределами страны его знают как основателя "Славянского базара в Витебске".

Константин Москович, народный артист Молдовы:

Память об этом человеке всегда останется глубоко у меня в сердце. И все, что он сделал для "Славянского базара", все, что он сделал для белорусской культуры, является самым высшим достижением.В фестивальном Витебске позывные "Славянского базара" звучат даже на железнодорожном вокзале. Из Минска до Витебска и обратно начал курсировать дополнительный поезд. Подобрано максимально удобное время для гостей форума искусств.

В ритме фестиваля

В фестивальной афише сегодня сразу три концерта. Менее часа остается до симфонической рок-феерии в Летнем амфитеатре. На площадке у главной сцены уже развеваются флаги стран-участниц.





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