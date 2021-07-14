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В Сеть продолжают проникать фрагменты тайной переписки канцлера правительства Польши М. Дворчика с премьером М. Моравецким

14.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не стесняется в циничных акциях против Беларуси и Варшава, продолжая подлую войну под западным прикрытием. Впрочем, сама Польша никогда не была подарком для Евросоюза, ведь исторически придерживается низменного кредо: примазывайся, пока выгодно.

Появилась третья часть сливов из канцелярии польского премьера. Их обнародовал телеграм-канал "Тайны Европы". В этой переписке попытка влиять на белорусский "майдан" стала еще более очевидной.

В Сеть продолжают проникать фрагменты тайной переписки канцлера правительства Польши Михаила Дворчика с премьером Моравецким. Речь буквально о разработке "прекрасного плана по Беларуси", который польская верхушка активно обсуждает аккурат после 9 августа прошлого года.

Моравецкий планировал сорвать выступление белорусской сборной на Олимпиаде

В планах Варшавы также был срыв выступления сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Вот что премьеру Моравецкому предлагал замминистра иностранных дел Польши Мариин Пшидач вместе с заместителем директора Информационного центра польского правительства Мариушем Хлопиком.


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Не стесняется в циничных акциях против Беларуси и Варшава, продолжая подлую войну под западным прикрытием. Впрочем, сама Польша никогда не была подарком для...
 
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