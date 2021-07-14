Источник материала: БT

Эту идею Моравецкий одобрил. Обидно за наших ребят, которые готовы были стать жалким инструментом в лицемерной тактике польских управленцев.

Но хуже всего другое - когда своих спортсменов обезличивают и унижают свои же журналисты, ну, именно таковыми они себя считали.

Это мы о портале "Трибуна" и ее главном редакторе Олеге Горуновиче.

Вот лишь некоторые фрагменты редакционной переписки, с позволения сказать, творческого коллектива независимого издания. Обсуждают, как привлечь белорусских спортсменов к очередному своему проекту. В марте они подбирали кандидатуры для подготовки "революционного" материала и практически каждую обсуждаемую фамилию сопровождали мерзкими словечками "упырь", "тупой", "мутный" и куда пожестче. Рано или поздно с предателей слетают маски. (видео)





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