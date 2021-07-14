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Как "независимые" СМИ отзываются о наших спортсменах
14.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эту идею Моравецкий одобрил. Обидно за наших ребят, которые готовы были стать жалким инструментом в лицемерной тактике польских управленцев.
Но хуже всего другое - когда своих спортсменов обезличивают и унижают свои же журналисты, ну, именно таковыми они себя считали.
Это мы о портале "Трибуна" и ее главном редакторе Олеге Горуновиче.
Вот лишь некоторые фрагменты редакционной переписки, с позволения сказать, творческого коллектива независимого издания. Обсуждают, как привлечь белорусских спортсменов к очередному своему проекту. В марте они подбирали кандидатуры для подготовки "революционного" материала и практически каждую обсуждаемую фамилию сопровождали мерзкими словечками "упырь", "тупой", "мутный" и куда пожестче. Рано или поздно с предателей слетают маски. (видео)
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Эту идею Моравецкий одобрил. Обидно за наших ребят, которые готовы были стать жалким инструментом в лицемерной тактике польских управленцев. Но хуже всего...
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