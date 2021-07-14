Известны подробности преступлений, которые планировали участники телеграм-чата, управляемого гражданином Германии

Источник материала: БT

Это как раз те самые шокирующие доказательства террора, о которых, в том числе говорили лидеры двух стран.

Стали известны подробности преступлений, которые планировали участники деструктивного телеграм-чата, управляемого гражданином Германии. Среди них подрыв антенны в военной части под Вилейкой и поджог техники в лесхозе. Речь идет о переброске в Беларусь из Украины оружия, а также получении опыта ведения диверсионной работы от инструкторов из соседней страны. Нашим силовикам удалось не только предотвратить серию терактов, но и уничтожить в зародыше ячейки, которые планировали превратить Беларусь в зону террора и хаоса.

Портативной газовой горелкой исполнитель нападения на Азаренка хотел прижечь ему основание отрезанного языка. Так он планировал, во всяком случае. Впрочем, даже смерть журналиста для организатора этого преступления ДИСа (Дениса Хофмана) не имела никакого значения. Чем больше кровавого террора, тем лучше.

Перед сидящим в Германии администратором радикального чата стояла одна главная задача - находить и вовлекать в Беларуси отморозков, готовых совершать кровавые преступления. Нужно запустить конвейер смертей и терактов против силовиков и всех сторонников власти.

Внедренным в деструктивный телеграм-канал оперативникам удалось втереться в доверие к ДИСу. Один из них стал помощником в планируемом похищении журналиста. Главная роль здесь у Дмитрия Сосновского из Лиды. Цена вопроса - 10 тыс. долларов. В закладке найдут аванс, купят электрошокеры. Жертву надо привезти в лес и снять все на камеру.

Внедренный оперативник, не знал, вооружен ли Сосновский и как себя может повести, окажись рядом с Азаренком. Поэтому перекрывал собой пространство между преступником и его целью.

Опасения журналиста небезосновательны. Покушение планировалось за неделю до этого, однако преступники изменили планы. Слишком рискованно. Не было гарантий, что внедренного оперативника не раскрыли или посвятили во все новые детали. В серьезности намерений ДИСа сомневаться не приходилось. Инструменты для терактов приходили из Украины - оружие, взрывчатка и спецсредства.

Алексей Глотов - фигурант еще одно запланированного теракта уже на военной базе под Вилейкой. С Вадимом Гулевичем они установили заряды для подрыва вышки связи.

ДИС хотел видеть все в прямом эфире. Для того был предназначен телефон с настроенной прямой трансляцией и дополнительным аккумулятором. Но ни она, ни диверсия не удались. Исполнители в панике бегут. ДИС безуспешно пытается организовать прием на Украине. Это еще одно подтверждение особой роли соседней страны в попытках расшатать Беларусь. ДИС с предложением заглянуть на Украину выходил даже на Зенковича, пытавшегося организовать убийство Президента Лукашенко.

Речь явно шла о встрече с некими спецслужбами либо силами, близкими к ним. Собственно, видимо, именно с ними ДИС советуется, когда в радикальный чат поступали предложения с идеями терактов.

С Натальей Матвеевой, скрывающейся под ником ОКТАВИА, на теракт поедет также внедренный оперативный сотрудник. В Березинском лесхозе ее и возьмут с подготовленными коктейлями Молотова. ДИСу кинут косточку в виде фейкового поджога авто. Он все эти постановки проглотит и даже разместит на канале. Поспешность и всеядность таких как ДИС легко объясняется - картинка необходима для увеличения потока заграничных денег, вливаемых в белорусский "майдан".

Один из задержанных участников деструктивного телеграм-канала составил подробное досье на его администраторов. Как ни удивительно, это иностранные граждане. Информация об их преступной деятельности направлена по соответствующим официальным линиям связи, однако ответа до сих пор нет с той стороны границы.





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