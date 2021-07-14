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Состоялась первая репетиция конкурсантов эстрадной песни "Витебск-2021"

14.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоялась первая репетиция конкурсантов "Витебск-2021". География участников, а их в этом году 15, от России до Кубы, от Казахстана до Эквадора. Этим утром они не только услышали новые аранжировки своих конкурсных композиций, но и спелись с Президентским оркестром Беларуси, ведь спустя несколько дней им в тандеме исполнять славянский хит.

Даниил Мышковец, представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021":

Атмосфера достаточно доброжелательная, все участники такие веселые. Как-то со всеми сразу нашли общий язык - славянская душа, что сказать! Конечно, это большая ответственность, потому что многие участники говорят, что Беларусь - это показатель стандарта "Славянского базара", как это должно выглядеть. На наших участников всегда делают большую ставку и ждут чего-то сверх. Рухия, представительница Казахстана на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021":

У нас огромный смысл имеет этот конкурс, и я тоже пришла к этому, я с детства мечтала. Я каждый год смотрю, наверное, с 8 лет, а мне сейчас 23 скоро будет. Я не пропускаю, каждый год смотрю, по интернету ищу. Мне этот конкурс очень интересен, и, мне кажется, он должен быть вечным. Вообще мне Белоруссия с первого шага самолета понравилась реально. Тут атмосферно, тепло, уютно, люди приветливые, улыбчивые. Завтра у вокалистов еще один утренний прогон в Минске, после чего все делегации отправятся в Витебск. Свои версии мировых хитов конкурсанты исполнят уже в субботу, а славянские шлягеры прозвучат на закрытии фестиваля 18 июля.


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня состоялась первая репетиция конкурсантов "Витебск-2021". География участников, а их в этом году 15, от России до Кубы, от Казахстана до Эквадора. Этим утром они...
 
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