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В Беларуси за сутки зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1 030
14.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Статистика белорусского Минздрава. За сутки зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1 030.
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Статистика белорусского Минздрава. За сутки зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1 030. Читайте также: Россия вышла на 4 место в мире по...
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