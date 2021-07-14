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Уже завтра состоится церемония открытия юбилейного - XXX - Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Программу в эти дни организаторы обещают насыщенную.

Всего на музыкальный форум ждут представителей 33 стран и порядка 5 тысяч артистов. В Витебске пройдет около 160 мероприятий. Для участников и гостей фестиваля из 73 государств предусмотрен безвизовый режим въезда в Беларусь.

Что касается истории "Славянского базара" - наша страна больше всех становилась обладателем Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" - целых 6 раз. Югославия на втором месте - 4 раза. Россия с Украиной - на третьем месте - по 3 раза. Также Польша, Литва, Румыния - по одному разу брали главный трофей фестиваля.

В детском же музыкальном конкурсе "Витебск" топ стран победителей следующий: лидирующие позиции у нашей страны - пять раз, затем - Румыния - четыре раза, третье место у России и Украины - по два раза. Польша, Грузия и Армения - были в лидерах один раз.

Фестивальная атмосфера уже царит в Витебске. Многолюдно в выставочных залах и театральных кулуарах, на улицах и скверах города. Сегодня первые аншлаги и в Летнем амфитеатре, и концертном зале "Витебск". Самые последние новости из фестивальной столицы - у нашего корреспондента Ольги Масловской.

"Славянский базар в Витебске" - история в три десятка лет

Часы на городской ратуше отсчитывают первые минуты юбилейного, XXX, форума искусств "Славянский базар в Витебске". Открытие завтра, но любимый праздник всегда шире и ярче любых рамок. За треть века фестиваль, задуманный как Олимпиада искусств, стал частью культуры не только Витебска - Беларуси!

Феномен "Славянского базара" еще предстоит объяснить культурологам. Сегодня время вспомнить основоположника, первого директора фестиваля Родиона Басса. Он ушел из жизни в 2017-м. Сегодня на здании дирекции "Славянского базара" в его честь открыта памятная доска.







Константин Москович - народный артист Молдовы:

И все, что он сделал для "Славянского базара", все, что он сделал для белорусской культуры, является самым высшим достижением.

О вечных ценностях, мудрости и красоте человека - выставочные проекты, старт которым дан сегодня в столице "Славянского базара". Десятки работ белорусских художников представлены на выставке "Каляровыя гісторыі” в концертном зале "Витебск". Проект для гостей "Славянского базара" презентует художественная галерея “Арт Хаос”.

Лилия Лукашенко - директор художественной галереи "Арт Хаос":

Мы хотим привлечь зрителя именно к диалогу с автором. Чтобы зритель мог почитать около картины текст, который написал сам автор, и таким образом мог сравнить ощущения, переживания.

Фестиваль - лучшее время узнать Витебск ближе. В дни праздника музейные работники приглашают на променад по историческому центру. Уже завтра гостям и жителям города предложат познавательные и театрализованные экскурсии по уютным улочкам старого города.

Сам краеведческий музей станет площадкой для музыкальных перфомансов. На балконе и в музейном дворике каждый день будет звучать живая музыка. С наступлением темноты на стенах ратуши покажут немое кино и экспонаты из музейной сокровищницы.

На улицах Витебска уже многолюдно. Развернулись торговые ряды, обустраиваются народные умельцы - завтра официальное открытие "Города мастеров".

Дополнительный поезд в фестивальный Витебск

Прочувствовать особую атмосферу "Славянского базара" можно, только попав в круговорот фестивальных событий. Для удобства белорусов железная дорога назначила дополнительный поезд Минск - Витебск - Минск. Он будет курсировать ежедневно в течение всей фестивальной недели. Сегодня в Витебск прибыл первый рейс.

В ритме фестиваля

Первый день фестиваля - и первые аншлаги! Хор Турецкого собрал полный зал. Знакомые композиции зритель пел вместе с любимыми артистами.

В эти минуты на сцене Летнего амфитеатра - симфоническая рок-феерия "Огонь и лед". Зритель наслаждается выступлением первого в мире танцующего оркестра "Конкорд оркестра" и "Санкт-Петербургского балета на льду". Специально для этого проекта в чаше Летнего амфитеатра смонтирована ледовая площадка.

Яркой будет и первая фестивальная ночь. На площади Победы бесплатный концерт даст Григорий Лепс, а в полночь в Летнем амфитеатре состоится церемонии поднятия флага Международного фестиваля искусств "Славянский базар". Участие примут лауреаты вокальных конкурсов "Базара" - звезды, которые зажглись в Витебске.





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